Marcao siftahı yaptı

Galatasaray'ın yeni transferi Brezilyalı stoper Marcao, MKE Ankaragücü maçında sarı-kırmızılı formayı ilk kez giydi.

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, sahasında Ankaragücü ile mücadele ederken, yeni transfer Marcao'da görücüye çıktı. Devre arası transfer döneminde transfer edilen Marcao, Başkent ekibine karşı mücadeleye 11 çıktı. Karşılaşma boyunca yaptığı müdahalelerle takdir toplayan 22 yaşındaki futbolcu, 90 dakika sahada kaldı.

Sarı-kırmızılı formayı ilk kez giyen Brezilyalı futbolcuya taraftarlar da tezahüratlarıyla destek oldu.

Kaynak: İHA