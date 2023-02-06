Marcao Silva kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcao Silva Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Marcao Silva kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Marcao Silva ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Marcao Silva kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcao Silva Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Marcao Silva

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marcao Silva adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marcao Silva Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marcao Silva 14 Ocak 1991 tarihinde Riacho de Santana şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Marcos Antônio Almeida Silva şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marcao Silva Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Hebrom Fut. yapmaktadır. Marcao Silva, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ha Noi FC futbol takımında oynamaktadır. Ha Noi FC takımına 1 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Marcao Silva'nin Ha Noi FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Marcao Silvaboyu ve yaşı kaç

Marcao Silva Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Marcao Silva isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

Marcao Silva Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marcao Silva futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

3 Temmuz 2013 yılında Araxá

31 Aralık 2013 yılında Nacional-MG

15 Nisan 2014 yılında Boa Esporte

1 Eylül 2014 yılında Nacional

28 Mayıs 2015 yılında Criciúma EC

11 Aralık 2015 yılında Linense-SP

12 Mayıs 2016 yılında Brasil-RS

1 Temmuz 2016 yılında Botafogo-SP

18 Nisan 2017 yılında Atlético-GO

20 Aralık 2017 yılında Linense-SP

8 Mayıs 2018 yılında Cuiabá-MT

30 Ağu 2018 yılında Sport Recife

7 Ocak 2019 yılında Emirates Club

31 Temmuz 2019 yılında Sport Recife

1 Ocak 2022 yılında Cuiabá-MT

1 Şubat 2023 yılında Ha Noi FC

Marcao Silva kimdir

Marcao Silva Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marcao Silva şuan Ha Noi FC takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

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Marcao Silva nereli

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