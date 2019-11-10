Marcao’nun iki kez babalık sevinci

Galatasaray'ın Brezilyalı defans oyuncusu Marcao ve eşi Pamela'nın ikinci çocukları Bella dünyaya geldi.

Galatasaray Futbol Takımı oyuncularından Brezilyalı Marcao ve eşi Pamela'nın ikinci çocukları dünyaya geldi. Çift yeni doğan bebeklerine Bella ismini verdi. Sarı-kırmızılı kulüp, resmi internet sitesinden yaptığı açıklama ile Marcao ve eşi Pamela'yı tebrik edip, yeni doğan kızlarına da uzun, sağlıklı ve mutlu bir ömür diledi.

Kaynak: İHA