Marcel Appiah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcel Appiah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marcel Appiah adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marcel Appiah Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marcel Appiah 26 Mart 1988 tarihinde Schwelm şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Almanya,Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marcel Appiah Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Marcel Appiah, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

VfB Oldenburg futbol takımında oynamaktadır. VfB Oldenburg takımına 17 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Marcel Appiah'nin VfB Oldenburg ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Marcel Appiah Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/marcel.appiah/

Marcel Appiah Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marcel Appiah isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 550 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marcel Appiah Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marcel Appiah futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2003 yılında Schalke 04 U17

1 Temmuz 2004 yılında Sprockhövel U17

1 Ocak 2005 yılında VfL Bochum U17

1 Temmuz 2005 yılında Wattenschd. U19

1 Temmuz 2007 yılında Sprockhövel

1 Temmuz 2008 yılında A. Bielefeld II

12 Kasım 2010 yılında Bielefeld

26 Temmuz 2014 yılında NEC Nijmegen

22 Ağu 2016 yılında Osnabrück

1 Temmuz 2018 yılında Kulüpsüz

9 Ocak 2019 yılında Legion FC

22 Temmuz 2019 yılında VfR Aalen

17 Temmuz 2021 yılında VfB Oldenburg

Marcel Appiah Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marcel Appiah şuan VfB Oldenburg takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

TuS Ennepetal (1994-1999), FC Schalke 04 (1999-2004), TSG Sprockhövel (2004-12/2004), VfL Bochum (1/2005-2005), SG Wattenscheid 09 (2005-2007)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.