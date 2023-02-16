Marcel Bar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcel Bar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Marcel Bar kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Marcel Bar ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Marcel Bar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcel Bar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marcel Bar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marcel Bar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marcel Bar 8 Haziran 1992 tarihinde Gifhorn şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marcel Bar Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ANALYSIS SPORTAGENTS yapmaktadır. Marcel Bar, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

TSV 1860 München futbol takımında oynamaktadır. TSV 1860 München takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Marcel Bar'nin TSV 1860 München ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Marcel Bar Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/cello.baer_15/

Marcel Barboyu ve yaşı kaç

Marcel Bar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marcel Bar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Marcel Bar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marcel Bar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında MTV Gifhorn

1 Temmuz 2012 yılında Braunschweig II

1 Temmuz 2015 yılında Carl Zeiss Jena

1 Temmuz 2016 yılında FSV Zwickau

1 Temmuz 2017 yılında VfR Aalen

10 Ocak 2019 yılında E. Braunschweig

1 Temmuz 2021 yılında 1860 München

Marcel Bar kimdir

Marcel Bar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marcel Bar şuan TSV 1860 München takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

SV Gifhorn, MTV Gifhorn (-2010)

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Marcel Bar nereli

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