Marcel Blachewicz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcel Blachewicz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marcel Blachewicz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marcel Blachewicz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marcel Blachewicz 6 Mayıs 2003 tarihinde Włocławek şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Marcel Błachewicz şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marcel Blachewicz Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini box2box Football Agency yapmaktadır. Marcel Blachewicz, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bruk-Bet Termalica Nieciecza futbol takımında oynamaktadır. Bruk-Bet Termalica Nieciecza takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Marcel Blachewicz'nin Bruk-Bet Termalica Nieciecza ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Marcel Blachewicz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marcel Blachewicz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marcel Blachewicz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marcel Blachewicz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Wisla Plock

1 Temmuz 2022 yılında Termalica

30 Haziran 2023 yılında Wisla Plock

Marcel Blachewicz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marcel Blachewicz şuan Bruk-Bet Termalica Nieciecza takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Marcel Blachewicz Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Polonya U19 takımında 17 numaralı formasıyla 1 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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