Marcel Canadi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcel Canadi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marcel Canadi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marcel Canadi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marcel Canadi 27 Ekim 1997 tarihinde Wien şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.Gerçek adı da Marcel Čanadi şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marcel Canadi Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Marcel Canadi, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Brisbane Roar futbol takımında oynamaktadır. Brisbane Roar takımına 20 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Marcel Canadi'nin Brisbane Roar ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Marcel Canadi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marcel Canadi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marcel Canadi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marcel Canadi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Temmuz 2005 yılında FK Austria Wien

1 Temmuz 2011 yılında AKA Austria U15

1 Temmuz 2012 yılında Vorarlberg U16

1 Temmuz 2013 yılında Vorarlberg U18

1 Temmuz 2014 yılında M'gladbach U19

1 Temmuz 2016 yılında M'gladbach II

31 Ağustos 2017 yılında A. Lustenau

6 Şubat 2020 yılında SKU Amstetten

11 Ağustos 2020 yılında SV Ried

1 Temmuz 2022 yılında HNK Sibenik

20 Ocak 2023 yılında Brisbane Roar

Marcel Canadi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marcel Canadi şuan Brisbane Roar takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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