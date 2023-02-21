Marcel Cermak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcel Cermak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marcel Cermak adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marcel Cermak Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marcel Cermak 25 Kasım 1998 tarihinde Praha şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Marcel Čermák şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marcel Cermak Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini K2K Sports Entertainment Group yapmaktadır. Marcel Cermak, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Dynamo Ceske Budejovice futbol takımında oynamaktadır. SK Dynamo Ceske Budejovice takımına 2 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Marcel Cermak'nin SK Dynamo Ceske Budejovice ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Marcel Cermak Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marcel Cermak isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marcel Cermak Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marcel Cermak futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Slavia Prag B

18 Temmuz 2017 yılında Viktoria Zizkov

31 Aralık 2018 yılında Slavia Prag B

7 Şubat 2019 yılında NK Aluminij

20 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

13 Ekim 2021 yılında 1.FK Příbram

2 Ocak 2023 yılında C. Budejovice

Marcel Cermak Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marcel Cermak şuan SK Dynamo Ceske Budejovice takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

FCS Libuš (2005 - 2007)SK Sparta Krč (2007 - 2010)FK Dukla Praha (2010)SK Sparta Krč (2011)FK Slavoj Vyšehrad (2011 - 2012)FC Bohemians Praha 1905 (2012 - 2013)SK Slavia Praha (2013 - 2017)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.