Marcel Correia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcel Correia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Marcel Correia kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Marcel Correia ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Marcel Correia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcel Correia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marcel Correia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marcel Correia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marcel Correia 16 Mayıs 1989 tarihinde Kaiserslautern şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Portekiz uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marcel Correia Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ASBW Sport Marketing yapmaktadır. Marcel Correia, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SV 07 Elversberg futbol takımında oynamaktadır. SV 07 Elversberg takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Marcel Correia'nin SV 07 Elversberg ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Marcel Correiaboyu ve yaşı kaç

Marcel Correia Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marcel Correia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.30 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Marcel Correia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marcel Correia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2008 yılında K'lautern II

1 Temmuz 2009 yılında 1.FC K'lautern

1 Temmuz 2010 yılında K'lautern II

1 Temmuz 2011 yılında E. Braunschweig

1 Temmuz 2017 yılında 1.FC K'lautern

1 Temmuz 2018 yılında Regensburg

18 Ağu 2020 yılında Paderborn

1 Temmuz 2022 yılında SV Elversberg

Marcel Correia kimdir

Marcel Correia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marcel Correia şuan SV 07 Elversberg takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

1. FC Kaiserslautern (1995-2008)

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Marcel Correia nereli

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