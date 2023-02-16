Marcel Costly kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcel Costly Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Marcel Costly kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Marcel Costly ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Marcel Costly kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcel Costly Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marcel Costly adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marcel Costly Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marcel Costly 20 Kasım 1995 tarihinde Achim şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Almanya,Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marcel Costly Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Unique Sports Group yapmaktadır. Marcel Costly, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Ingolstadt futbol takımında oynamaktadır. FC Ingolstadt takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Marcel Costly'nin FC Ingolstadt ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Marcel Costly Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/marcel.costly/

Marcel Costlyboyu ve yaşı kaç

Marcel Costly Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marcel Costly isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Marcel Costly Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marcel Costly futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında FC Verden U19

1 Temmuz 2013 yılında Rotenburger SV

1 Temmuz 2014 yılında FSV Mainz 05 II

1 Temmuz 2017 yılında Mainz

2 Ocak 2018 yılında 1.FC Magdeburg

9 Ağu 2020 yılında Waldh. Mannheim

1 Temmuz 2022 yılında FC Ingolstadt

Marcel Costly kimdir

Marcel Costly Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marcel Costly şuan FC Ingolstadt takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

SV Schwitschen (2001-2005), Rotenburger SV (2005-2008; 2009-2010), TuS Heeslingen (2008-2009), FC Verden 04 (2010-2013)

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Marcel Costly nereli

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