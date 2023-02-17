Marcel Ecker kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcel Ecker Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Marcel Ecker kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Marcel Ecker ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Marcel Ecker kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcel Ecker Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marcel Ecker adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marcel Ecker Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marcel Ecker 30 Eylül 2002 tarihinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marcel Ecker Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Selection Fussballconsulting yapmaktadır. Marcel Ecker, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

First Vienna FC futbol takımında oynamaktadır. First Vienna FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Marcel Ecker'nin First Vienna FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Marcel Eckerboyu ve yaşı kaç

Marcel Ecker Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marcel Ecker isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Marcel Ecker Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marcel Ecker futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2012 yılında FK Austria Wien

1 Temmuz 2016 yılında AKA Austria U15

1 Temmuz 2017 yılında AKA Austria U16

1 Temmuz 2018 yılında AKA Austria U18

1 Ağu 2020 yılında Young Violets

1 Temmuz 2021 yılında FC Admira II

30 Haziran 2022 yılında Young Violets

1 Temmuz 2022 yılında First Vienna FC

30 Haziran 2023 yılında Young Violets

Marcel Ecker kimdir

Marcel Ecker Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marcel Ecker şuan First Vienna FC takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FC Stadlau (2010-)

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Marcel Ecker nereli

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