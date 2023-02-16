Marcel Engelhardt kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcel Engelhardt Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marcel Engelhardt adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marcel Engelhardt Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marcel Engelhardt 5 Nisan 1993 tarihinde Greven şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marcel Engelhardt Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini KRONNECT GmbH yapmaktadır. Marcel Engelhardt, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FSV Zwickau futbol takımında oynamaktadır. FSV Zwickau takımına 9 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Marcel Engelhardt'nin FSV Zwickau ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Marcel Engelhardt Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/marcelengelhardt/

Marcel Engelhardt Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marcel Engelhardt isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marcel Engelhardt Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marcel Engelhardt futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Hamburg U17

1 Temmuz 2010 yılında Hamburg U19

1 Temmuz 2012 yılında VfB Lübeck

1 Ocak 2013 yılında TSV Havelse

1 Temmuz 2013 yılında Braunschweig II

1 Temmuz 2015 yılında E. Braunschweig

27 Ocak 2021 yılında Maritzburg Utd.

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

9 Eylül 2022 yılında FSV Zwickau

Marcel Engelhardt Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marcel Engelhardt şuan FSV Zwickau takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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TSV Ratekau, VfB Lübeck (-2008), Hamburger SV (2008-2012)

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