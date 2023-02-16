Marcel Gaus kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcel Gaus Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marcel Gaus adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marcel Gaus Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marcel Gaus 2 Ağu 1989 tarihinde Düsseldorf şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marcel Gaus Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini neblung sportsnetwork yapmaktadır. Marcel Gaus, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

1.FC Saarbrücken futbol takımında oynamaktadır. 1.FC Saarbrücken takımına 30 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Marcel Gaus'nin 1.FC Saarbrücken ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Marcel Gaus Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marcel Gaus isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Marcel Gaus Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marcel Gaus futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Düsseldorf U19

1 Temmuz 2008 yılında F. Düsseldorf

1 Temmuz 2011 yılında FSV Frankfurt

1 Temmuz 2013 yılında 1.FC K'lautern

1 Temmuz 2017 yılında FC Ingolstadt

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

30 Ocak 2023 yılında Saarbrücken

Marcel Gaus Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marcel Gaus şuan 1.FC Saarbrücken takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

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