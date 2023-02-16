Marcel Gotz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcel Gotz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marcel Gotz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marcel Gotz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marcel Gotz 21 Aralık 1996 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marcel Gotz Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Unique Sports Group yapmaktadır. Marcel Gotz, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SpVgg Bayreuth futbol takımında oynamaktadır. SpVgg Bayreuth takımına 5 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Marcel Gotz'nin SpVgg Bayreuth ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Marcel Gotz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marcel Gotz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marcel Gotz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marcel Gotz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Ingolstadt II

5 Temmuz 2018 yılında SpVgg Bayreuth

Marcel Gotz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marcel Gotz şuan SpVgg Bayreuth takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

SpVgg Greuther Fürth, FC Ingolstadt 04 (-2015)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.