Marcel Misztal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcel Misztal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marcel Misztal adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marcel Misztal Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marcel Misztal 7 Kasım 2003 tarihinde Tychy şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Marcel Misztal şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marcel Misztal Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FairSport yapmaktadır. Marcel Misztal, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Podbeskidzie Bielsko-Biala futbol takımında oynamaktadır. Podbeskidzie Bielsko-Biala takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Marcel Misztal'nin Podbeskidzie Bielsko-Biala ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Marcel Misztal Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marcel Misztal isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marcel Misztal Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marcel Misztal futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2020 yılında GKS Tychy

1 Ocak 2022 yılında Podbeskidzie

Marcel Misztal Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marcel Misztal şuan Podbeskidzie Bielsko-Biala takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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