Marcel Monsberger kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcel Monsberger Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marcel Monsberger adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marcel Monsberger Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marcel Monsberger 12 Mart 2001 tarihinde Wolfsberg şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.Gerçek adı da Marcel Michael Monsberger şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marcel Monsberger Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini HAGMAYR Sportmanagement yapmaktadır. Marcel Monsberger, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Floridsdorfer AC futbol takımında oynamaktadır. Floridsdorfer AC takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Marcel Monsberger'nin Floridsdorfer AC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Marcel Monsberger Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marcel Monsberger isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marcel Monsberger Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marcel Monsberger futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında St. Marg/Lv. J.

1 Temmuz 2011 yılında Wolfsberg Alt.

1 Temmuz 2015 yılında AKA WAC U15

1 Temmuz 2016 yılında AKA WAC U16

1 Temmuz 2017 yılında Wolfsberg II

1 Temmuz 2018 yılında LASK

2 Temmuz 2018 yılında Juniors OÖ

8 Ocak 2021 yılında LASK

9 Ocak 2021 yılında Vorwärts Steyr

30 Haziran 2021 yılında LASK

1 Temmuz 2021 yılında FAC

30 Haziran 2023 yılında LASK

Marcel Monsberger Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marcel Monsberger şuan Floridsdorfer AC takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Marcel Monsberger Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC St. Michael/Lav. (2006-2008), ASV St. Margarethen/Lav. (2008-2011), Wolfsberger AC (2011-2017)

Avusturya U19 takımında 19 numaralı formasıyla 6 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 7 gol atmıştır.

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