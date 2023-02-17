Marcel Moschinger kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcel Moschinger Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marcel Moschinger adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marcel Moschinger Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marcel Moschinger 21 Temmuz 2004 tarihinde doğmuştur. Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marcel Moschinger Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Marcel Moschinger, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SKU Amstetten futbol takımında oynamaktadır. SKU Amstetten takımına 3 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Marcel Moschinger'nin SKU Amstetten ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Marcel Moschinger Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marcel Moschinger isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marcel Moschinger Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marcel Moschinger futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2012 yılında Rapid Altyapı

24 Nisan 2015 yılında Petzenk. Alt.

1 Temmuz 2017 yılında St. Pölten U15

1 Temmuz 2019 yılında St. Pölten U16

1 Temmuz 2020 yılında St. Pölten U18

3 Temmuz 2022 yılında SKU Amstetten

Marcel Moschinger Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marcel Moschinger şuan SKU Amstetten takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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