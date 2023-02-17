Marcel Moswitzer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcel Moswitzer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marcel Moswitzer adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marcel Moswitzer Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marcel Moswitzer 26 Şubat 2005 tarihinde Villach şehrinde doğmuştur. Avusturya uyrukludur.Gerçek adı da Marcel Markus Moswitzer şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marcel Moswitzer Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışman 18 yaşından küçük oyuncularda tanınmakta yapmaktadır. Marcel Moswitzer, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Liefering futbol takımında oynamaktadır. FC Liefering takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Marcel Moswitzer'nin FC Liefering ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Marcel Moswitzer Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marcel Moswitzer isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marcel Moswitzer Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marcel Moswitzer futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2012 yılında Velden Alt.

1 Temmuz 2013 yılında Feistritz Jgd.

1 Temmuz 2019 yılında AKA Salzb. U15

1 Temmuz 2020 yılında AKA Salzb. U16

1 Temmuz 2021 yılında AKA Salzb. U18

1 Temmuz 2022 yılında FC Liefering

Marcel Moswitzer Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marcel Moswitzer şuan FC Liefering takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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ASKÖ St. Egyden/Velden (2011-)

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