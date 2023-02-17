Marcel Oakley kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcel Oakley Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marcel Oakley adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marcel Oakley Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marcel Oakley 30 Ekim 2002 tarihinde Birmingham şehrinde doğmuştur. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Marcel Errol Emmanuel Oakley şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marcel Oakley Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SSG yapmaktadır. Marcel Oakley, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Queen's Park FC futbol takımında oynamaktadır. Queen's Park FC takımına 1 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Marcel Oakley'nin Queen's Park FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Marcel Oakley Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marcel Oakley isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marcel Oakley Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marcel Oakley futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Birmingham U21

1 Eylül 2022 yılında Arbroath

9 Ocak 2023 yılında Birmingham U21

1 Şubat 2023 yılında Queen's Park

31 Mayıs 2023 yılında Birmingham U21

Marcel Oakley Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marcel Oakley şuan Queen's Park FC takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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