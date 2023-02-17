Marcel Pemmer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcel Pemmer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marcel Pemmer adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marcel Pemmer Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marcel Pemmer 7 Nisan 2003 tarihinde doğmuştur. Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marcel Pemmer Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Marcel Pemmer, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SKN St. Pölten futbol takımında oynamaktadır. SKN St. Pölten takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Marcel Pemmer'nin SKN St. Pölten ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Marcel Pemmer Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marcel Pemmer isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marcel Pemmer Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marcel Pemmer futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2010 yılında St. Pölten Jgd

1 Mart 2013 yılında Rapid Altyapı

1 Eylül 2013 yılında St. Pölten Jgd

1 Ocak 2017 yılında St. Pölten U15

1 Temmuz 2018 yılında St. Pölten U16

1 Ocak 2020 yılında St. Pölten Jgd

1 Temmuz 2021 yılında St. Pölten Jun.

1 Ocak 2022 yılında SKN St. Pölten

Marcel Pemmer Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marcel Pemmer şuan SKN St. Pölten takımında oynamakta ve 47 numaralı formayı giymektedir.

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