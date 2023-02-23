Marcel Pieczek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcel Pieczek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Marcel Pieczek kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Marcel Pieczek ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Marcel Pieczek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcel Pieczek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Marcel Pieczek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcel Pieczek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marcel Pieczek adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marcel Pieczek Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marcel Pieczek 11 Aralık 2000 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Marcel Pięczek şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marcel Pieczek Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini UNIDOS yapmaktadır. Marcel Pieczek, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Puszcza Niepolomice futbol takımında oynamaktadır. Puszcza Niepolomice takımına 10 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Marcel Pieczek'nin Puszcza Niepolomice ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Marcel Pieczek Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marcel Pieczek isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Marcel Pieczek Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marcel Pieczek futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Widzew U19

1 Ocak 2017 yılında Widzew II

10 Mayıs 2018 yılında Widzew Lodz

21 Ocak 2021 yılında P. Niepolomice

31 Aralık 2021 yılında Widzew Lodz

10 Ocak 2022 yılında P. Niepolomice

Marcel Pieczek kimdir

Marcel Pieczek Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marcel Pieczek şuan Puszcza Niepolomice takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Start Łódź, UKS SMS Łódź, Widzew Łódź

Marcel Pieczek Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Polonya U19 takımında 17 numaralı formasıyla 11 Ekim 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Marcel Pieczek nereli

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