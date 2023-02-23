Marcel Predenkiewicz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcel Predenkiewicz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marcel Predenkiewicz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marcel Predenkiewicz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marcel Predenkiewicz 6 Nisan 2004 tarihinde doğmuştur. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Marcel Predenkiewicz şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marcel Predenkiewicz Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Marcel Predenkiewicz, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Arka Gdynia futbol takımında oynamaktadır. Arka Gdynia takımına 8 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Marcel Predenkiewicz'nin Arka Gdynia ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Marcel Predenkiewicz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marcel Predenkiewicz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marcel Predenkiewicz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marcel Predenkiewicz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Arka Gdynia II

8 Temmuz 2022 yılında Arka Gdynia

Marcel Predenkiewicz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marcel Predenkiewicz şuan Arka Gdynia takımında oynamakta ve 38 numaralı formayı giymektedir.

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