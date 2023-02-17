Marcel Ratnik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcel Ratnik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marcel Ratnik adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marcel Ratnik Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marcel Ratnik 23 Aralık 2003 tarihinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Slovenya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marcel Ratnik Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BOLA MANAGEMENT yapmaktadır. Marcel Ratnik, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Olimpija Ljubljana futbol takımında oynamaktadır. NK Olimpija Ljubljana takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Marcel Ratnik'nin NK Olimpija Ljubljana ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Marcel Ratnik Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marcel Ratnik isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marcel Ratnik Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marcel Ratnik futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağu 2020 yılında Olimpija U19

1 Temmuz 2021 yılında NK Olimpija

Marcel Ratnik Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marcel Ratnik şuan NK Olimpija Ljubljana takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Marcel Ratnik Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

NK Olimpija Ljubljana

Slovenya U21 takımında 14 numaralı formasıyla 26 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Slovenya U19 takımında 23 numaralı formasıyla 4 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Slovenya U17 takımında 4 numaralı formasıyla 20 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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