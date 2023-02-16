Marcel Risse kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcel Risse Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Marcel Risse kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Marcel Risse ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Marcel Risse kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcel Risse Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marcel Risse adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marcel Risse Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marcel Risse 17 Aralık 1989 tarihinde Köln şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marcel Risse Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sports360 GmbH yapmaktadır. Marcel Risse, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Viktoria Köln futbol takımında oynamaktadır. FC Viktoria Köln takımına 8 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Marcel Risse'nin FC Viktoria Köln ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Marcel Risseboyu ve yaşı kaç

Marcel Risse Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marcel Risse isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 4.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Marcel Risse Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marcel Risse futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 1996 yılında Leverkusen Alt.

1 Temmuz 2004 yılında Leverkusen U17

1 Temmuz 2006 yılında Leverkusen U19

1 Temmuz 2008 yılında Leverkusen

1 Ocak 2009 yılında Nürnberg

30 Haziran 2010 yılında Leverkusen

25 Ağu 2010 yılında Mainz

30 Haziran 2011 yılında Leverkusen

1 Temmuz 2011 yılında Mainz

1 Temmuz 2013 yılında Köln

18 Ağu 2020 yılında Viktoria Köln

30 Haziran 2021 yılında Köln

8 Temmuz 2021 yılında Viktoria Köln

Marcel Risse kimdir

Marcel Risse Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marcel Risse şuan FC Viktoria Köln takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

TuS Höhenhaus (1993-1996), Bayer 04 Leverkusen (1996-2008)

Marcel Risse Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Almanya U20 takımında 13 numaralı formasıyla 8 Ekim 2008 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.

Almanya U19 takımında 13 numaralı formasıyla 21 Ocak 2008 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 5 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

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Marcel Risse nereli

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