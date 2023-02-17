Marcel Romer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcel Romer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Marcel Romer kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Marcel Romer ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Marcel Romer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcel Romer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marcel Romer adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marcel Romer Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marcel Romer 8 Ağu 1991 tarihinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Marcel Ibsen Rømer şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marcel Romer Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini People In Sport yapmaktadır. Marcel Romer, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Lyngby BK futbol takımında oynamaktadır. Lyngby BK takımına 31 Ağu 2019 tarihinde katılmıştır. Marcel Romer'nin Lyngby BK ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Marcel Romerboyu ve yaşı kaç

Marcel Romer Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marcel Romer isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Marcel Romer Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marcel Romer futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Herfölge BK U19

1 Temmuz 2009 yılında HB Köge U19

1 Ekim 2009 yılında HB Köge

2 Eylül 2013 yılında Viborg FF

1 Ocak 2016 yılında SönderjyskE

31 Ağu 2019 yılında Lyngby BK

Marcel Romer kimdir

Marcel Romer Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marcel Romer şuan Lyngby BK takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Köge Boldklub, Herfölge Boldklub

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Marcel Romer nereli

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