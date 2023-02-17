Marcel Schantl kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcel Schantl Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marcel Schantl adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marcel Schantl Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marcel Schantl 17 Ağu 2000 tarihinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marcel Schantl Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CONNEXION yapmaktadır. Marcel Schantl, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

TSV Hartberg futbol takımında oynamaktadır. TSV Hartberg takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Marcel Schantl'nin TSV Hartberg ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Marcel Schantl Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marcel Schantl isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 275 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marcel Schantl Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marcel Schantl futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Hartberg Alt.

1 Ocak 2017 yılında Hartberg II

1 Temmuz 2017 yılında TSV Hartberg

26 Ağu 2020 yılında Blau Weiss Linz

30 Haziran 2021 yılında TSV Hartberg

1 Temmuz 2022 yılında Hartberg II

1 Ocak 2023 yılında TSV Hartberg

Marcel Schantl Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marcel Schantl şuan TSV Hartberg takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

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