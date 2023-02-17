Marcel Schelle kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcel Schelle Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marcel Schelle adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marcel Schelle Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marcel Schelle 25 Temmuz 1997 tarihinde Fürth şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marcel Schelle Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Players Factory yapmaktadır. Marcel Schelle, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SV Horn futbol takımında oynamaktadır. SV Horn takımına 16 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Marcel Schelle'nin SV Horn ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Marcel Schelle Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marcel Schelle isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marcel Schelle Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marcel Schelle futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Ingolstadt U17

1 Temmuz 2014 yılında Erzgeb. Aue U19

29 Temmuz 2016 yılında Seligenporten

1 Temmuz 2018 yılında VfB Eichstätt

1 Temmuz 2019 yılında VfB Lübeck

31 Ocak 2020 yılında VfB Eichstätt

9 Ağu 2020 yılında Aschaffenburg

16 Temmuz 2021 yılında SV Horn

Marcel Schelle Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marcel Schelle şuan SV Horn takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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Rot-Weiß Erfurt (-2013), FC Ingolstadt 04 (2013-2014), FC Erzgebirge Aue (2014-2016)

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