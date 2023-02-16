Marcel Seegert kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcel Seegert Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marcel Seegert adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marcel Seegert Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marcel Seegert 29 Nisan 1994 tarihinde Mannheim şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marcel Seegert Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Marcel Seegert, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SV Waldhof Mannheim futbol takımında oynamaktadır. SV Waldhof Mannheim takımına 3 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Marcel Seegert'nin SV Waldhof Mannheim ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Marcel Seegert Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marcel Seegert isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marcel Seegert Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marcel Seegert futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Hoffenheim U17

1 Temmuz 2011 yılında Mainz 05 U19

1 Temmuz 2013 yılında FSV Mainz 05 II

1 Temmuz 2014 yılında Waldh. Mannheim

1 Temmuz 2017 yılında Sandhausen

3 Ocak 2019 yılında Waldh. Mannheim

Marcel Seegert Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marcel Seegert şuan SV Waldhof Mannheim takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

SV Waldhof Mannheim, TSG 1899 Hoffenheim (bis 2011), 1.FSV Mainz 05 (2011-2013)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.