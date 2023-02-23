Marcel Szymanski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcel Szymanski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marcel Szymanski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marcel Szymanski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marcel Szymanski 23 Şubat 2005 tarihinde Radom şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Marcel Szymański şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marcel Szymanski Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışman 18 yaşından küçük oyuncularda tanınmakta yapmaktadır. Marcel Szymanski, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Arka Gdynia futbol takımında oynamaktadır. Arka Gdynia takımına 6 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Marcel Szymanski'nin Arka Gdynia ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Marcel Szymanski Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marcel Szymanski isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marcel Szymanski Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marcel Szymanski futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

5 Şubat 2020 yılında Radomiak

11 Ağustos 2021 yılında Arka Gdynia II

6 Şubat 2023 yılında Arka Gdynia

Marcel Szymanski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marcel Szymanski şuan Arka Gdynia takımında oynamakta ve 41 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Marcel Szymanski Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Iłżanka Kazanów, Radomiak Radom

Polska U14 takımında 9 numaralı formasıyla 6 Ekim 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 1 gol atmıştır.

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