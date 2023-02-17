Marcel Tanzmayr kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcel Tanzmayr Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marcel Tanzmayr adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marcel Tanzmayr Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marcel Tanzmayr 13 Ocak 2002 tarihinde Wien şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marcel Tanzmayr Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini HAGMAYR Sportmanagement yapmaktadır. Marcel Tanzmayr, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

First Vienna FC futbol takımında oynamaktadır. First Vienna FC takımına 5 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Marcel Tanzmayr'nin First Vienna FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Marcel Tanzmayr Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marcel Tanzmayr isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marcel Tanzmayr Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marcel Tanzmayr futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Eylül 2013 yılında Strasshof Jgd.

1 Nisan 2016 yılında St. Pölten U15

1 Temmuz 2017 yılında St. Pölten U16

1 Temmuz 2018 yılında St. Pölten U18

6 Şubat 2020 yılında SKN St. Pölten

5 Şubat 2022 yılında First Vienna FC

Marcel Tanzmayr Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marcel Tanzmayr şuan First Vienna FC takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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