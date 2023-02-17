Marcel Toth kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcel Toth Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marcel Toth adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marcel Toth Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marcel Toth 14 Haziran 1989 tarihinde Wien şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marcel Toth Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Marcel Toth, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

First Vienna FC futbol takımında oynamaktadır. First Vienna FC takımına 1 Ağu 2020 tarihinde katılmıştır. Marcel Toth'nin First Vienna FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Marcel Toth Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marcel Toth isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marcel Toth Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marcel Toth futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağu 2002 yılında Bgld. U15

1 Temmuz 2004 yılında Bgld. U17

1 Temmuz 2006 yılında SC Neusiedl/See

1 Temmuz 2008 yılında Rapid Wien II

1 Ocak 2010 yılında First Vienna FC

30 Haziran 2011 yılında Rapid Wien II

1 Temmuz 2011 yılında First Vienna FC

1 Temmuz 2012 yılında SV Horn

1 Temmuz 2016 yılında Kulüpsüz

31 Ocak 2017 yılında First Vienna FC

1 Temmuz 2017 yılında SV Horn

1 Ağu 2020 yılında First Vienna FC

Marcel Toth Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marcel Toth şuan First Vienna FC takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

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