Marcel Vasil kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcel Vasil Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Marcel Vasil kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Marcel Vasil ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Marcel Vasil kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcel Vasil Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Marcel Vasil kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcel Vasil Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marcel Vasil adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marcel Vasil Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marcel Vasil 9 Şubat 2001 tarihinde Prešov şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Slovakya uyrukludur.Gerçek adı da Marcel Vasil şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marcel Vasil Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 90.11 yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Zeleziarne Podbrezova futbol takımında oynamaktadır. FK Zeleziarne Podbrezova takımına 31 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Marcel Vasil'nin FK Zeleziarne Podbrezova ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Marcel Vasil Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marcel Vasil isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

Marcel Vasil Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marcel Vasil futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2012 yılında BSC YB Jgd.

1 Temmuz 2016 yılında BSC YB U16

12 Temmuz 2017 yılında FC Thun U18

1 Ekim 2019 yılında FC Lerchenfeld

19 Şubat 2020 yılında Karvina U19

3 Ağustos 2020 yılında ROW Rybnik

18 Ocak 2021 yılında Termalica

10 Ocak 2022 yılında Kosice

30 Haziran 2022 yılında Termalica

31 Ağustos 2022 yılında Podbrezova

30 Haziran 2023 yılında Termalica

Marcel Vasil kimdir

Marcel Vasil Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marcel Vasil şuan FK Zeleziarne Podbrezova takımında oynamakta ve 92 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Tatran Prešov (-2012)

Marcel Vasil Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Slovakya U19 takımında 17 numaralı formasıyla 9 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Marcel Vasil nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Basketbol'un yıldızı LeBron James'ten kötü haber! Los Angeles Lakers'e LeBron şoku!
Basketbol'un yıldızı LeBron James'ten kötü haber! Los Angeles Lakers'e LeBron şoku!
Yalvardılar yakardılar 200 milyon TL’yi 16 milyon TL’ye indirdiler! Sonrada statta "Hükümet istifa" diye bağırttılar
Yalvardılar yakardılar 200 milyon TL’yi 16 milyon TL’ye indirdiler! Sonrada statta "Hükümet istifa" diye bağırttılar
Spor'un Dört Büyükleri, Sizlere Yazıklar Olsun!
Spor'un Dört Büyükleri, Sizlere Yazıklar Olsun!
Kulüpler Birliğinden tribünlerde atılan siyasi sloganlara ilişkin önemli açıklama! "Ayrışma değil birleşmenin tarafları olmalıyız!"
Kulüpler Birliğinden tribünlerde atılan siyasi sloganlara ilişkin önemli açıklama! "Ayrışma değil birleşmenin tarafları olmalıyız!"
Son Haberler
Elliot Lee kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Elliot Lee Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Elliot Lee kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Elliot Lee Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ondrej Rudzan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ondrej Rudzan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ondrej Rudzan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ondrej Rudzan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jake Bickerstaff kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jake Bickerstaff Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jake Bickerstaff kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jake Bickerstaff Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Oliver Podhorin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oliver Podhorin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Oliver Podhorin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oliver Podhorin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
"Hükümet istifa" sloganlarına spor kulüplerinden net tavır: Devletimizin, milletimizin yanındayız
"Hükümet istifa" sloganlarına spor kulüplerinden net tavır: Devletimizin, milletimizin yanındayız
Yukatel Kayserispor: "Devletimiz ve milletimizin yanındayız! Acıyı vesile yapan tribünlerde yapılmaya çalışan kirli siyaseti ve zilleti kınıyoruz!"
Yukatel Kayserispor: "Devletimiz ve milletimizin yanındayız! Acıyı vesile yapan tribünlerde yapılmaya çalışan kirli siyaseti ve zilleti kınıyoruz!"
Vodafone Park'ta duygusal anlar! Depremzede çocuklar için sahaya oyuncak fırlattılar!
Vodafone Park'ta duygusal anlar! Depremzede çocuklar için sahaya oyuncak fırlattılar!
Çok Okunanlar
Tuğba Ekinci'nin deprem açıklaması Sosyal medyada olay oldu, "İşte aradığım deprem profesörü"
Tuğba Ekinci'nin deprem açıklaması Sosyal medyada olay oldu, "İşte aradığım deprem profesörü"
Haluk Levent'ten çarpıcı açıklamalar: "Gittiğimizde devletin tamamı ordaydı, görmedim mi diyeyim!"
Haluk Levent'ten çarpıcı açıklamalar: "Gittiğimizde devletin tamamı ordaydı, görmedim mi diyeyim!"
Prof. Dr. Sibel Salman kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Sibel Salman'ın biyografisi
Prof. Dr. Sibel Salman kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Sibel Salman'ın biyografisi
O ilde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
O ilde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Fenerbahçe stadında siyasi slogan atanlara bir başka taraftar tepki gösterdi! "Burada fener diye bağıracaksın, paralı köpeklik yapmayacaksın!"
Fenerbahçe stadında siyasi slogan atanlara bir başka taraftar tepki gösterdi! "Burada fener diye bağıracaksın, paralı köpeklik yapmayacaksın!"
Son dakika | Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül, hayatını kaybetti
Son dakika | Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül, hayatını kaybetti
Fenerbahçe seyircisi futbola siyaseti alet ederek siyasi slogan attı! Tepkiler çığ gibi, ceza kapıda
Fenerbahçe seyircisi futbola siyaseti alet ederek siyasi slogan attı! Tepkiler çığ gibi, ceza kapıda
Yorumlananlar
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi