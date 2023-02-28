Marcel Vasil kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcel Vasil Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marcel Vasil adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marcel Vasil Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marcel Vasil 9 Şubat 2001 tarihinde Prešov şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Slovakya uyrukludur.Gerçek adı da Marcel Vasil şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marcel Vasil Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 90.11 yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Zeleziarne Podbrezova futbol takımında oynamaktadır. FK Zeleziarne Podbrezova takımına 31 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Marcel Vasil'nin FK Zeleziarne Podbrezova ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Marcel Vasil Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marcel Vasil isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Marcel Vasil Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marcel Vasil futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2012 yılında BSC YB Jgd.

1 Temmuz 2016 yılında BSC YB U16

12 Temmuz 2017 yılında FC Thun U18

1 Ekim 2019 yılında FC Lerchenfeld

19 Şubat 2020 yılında Karvina U19

3 Ağustos 2020 yılında ROW Rybnik

18 Ocak 2021 yılında Termalica

10 Ocak 2022 yılında Kosice

30 Haziran 2022 yılında Termalica

31 Ağustos 2022 yılında Podbrezova

30 Haziran 2023 yılında Termalica

Marcel Vasil Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marcel Vasil şuan FK Zeleziarne Podbrezova takımında oynamakta ve 92 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Marcel Vasil Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Tatran Prešov (-2012)

Slovakya U19 takımında 17 numaralı formasıyla 9 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.