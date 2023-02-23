Marcel Wedrychowski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcel Wedrychowski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marcel Wedrychowski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marcel Wedrychowski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marcel Wedrychowski 13 Ocak 2002 tarihinde Szczecin şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Marcel Wędrychowski şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marcel Wedrychowski Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Gol International yapmaktadır. Marcel Wedrychowski, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Pogon Szczecin futbol takımında oynamaktadır. Pogon Szczecin takımına 17 Ekim 2018 tarihinde katılmıştır. Marcel Wedrychowski'nin Pogon Szczecin ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Marcel Wedrychowski Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marcel Wedrychowski isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marcel Wedrychowski Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marcel Wedrychowski futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Mart 2018 yılında Pogon U19

17 Ekim 2018 yılında Pogon Szczecin

31 Ağustos 2021 yılında Gornik Leczna

30 Haziran 2022 yılında Pogon Szczecin

Marcel Wedrychowski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marcel Wedrychowski şuan Pogon Szczecin takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Marcel Wedrychowski Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Stal Szczecin, Pogoń Szczecin

Polonya U21 takımında 23 numaralı formasıyla 8 Ekim 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 1 gol atmıştır.

Polonya U20 takımında 7 numaralı formasıyla 23 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Polonya U19 takımında 17 numaralı formasıyla 6 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Polonya U17 takımında 15 numaralı formasıyla 7 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 2 gol atmıştır.

Polonya U16 takımında 15 numaralı formasıyla 15 Mart 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

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