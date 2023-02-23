Marcel Wszolek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcel Wszolek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marcel Wszolek adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marcel Wszolek Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marcel Wszolek 11 Mart 2002 tarihinde Grudziądz şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Marcel Wszołek şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marcel Wszolek Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BMG-SPORT yapmaktadır. Marcel Wszolek, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

LKS Lodz futbol takımında oynamaktadır. LKS Lodz takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Marcel Wszolek'nin LKS Lodz ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Marcel Wszolek Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marcel Wszolek isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Marcel Wszolek Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marcel Wszolek futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Lechia II

5 Şubat 2020 yılında Lechia Gdansk

1 Temmuz 2020 yılında LKS Lodz

Marcel Wszolek Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marcel Wszolek şuan LKS Lodz takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.