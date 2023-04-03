Marcel Zajusch kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcel Zajusch Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marcel Zajusch adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Marcel Zajusch Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Marcel Zajusch 19 Ağustos 2006 tarihinde doğmuştur. Polonya,Almanya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Marcel Zajusch Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışman 18 yaşından küçük oyuncularda tanınmakta yapmaktadır. Marcel Zajusch, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
RasenBallsport Leipzig U17 futbol takımında oynamaktadır. RasenBallsport Leipzig U17 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Marcel Zajusch'nin RasenBallsport Leipzig U17 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Marcel Zajusch Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Marcel Zajusch futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2018 yılında Hannover Alt.
1 Temmuz 2021 yılında RB Leipzig Alt.
1 Temmuz 2022 yılında RB Leipzig U17
Marcel Zajusch Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Marcel Zajusch şuan RasenBallsport Leipzig U17 takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?HSC Hannover (-2018), Hannover 96 (2018-2021), RasenBallsport Leipzig (2021-)
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