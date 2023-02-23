Marcel Zapytowski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcel Zapytowski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marcel Zapytowski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marcel Zapytowski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marcel Zapytowski 8 Ocak 2001 tarihinde Płock şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Polonya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marcel Zapytowski Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FairSport yapmaktadır. Marcel Zapytowski, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Korona Kielce futbol takımında oynamaktadır. Korona Kielce takımına 25 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Marcel Zapytowski'nin Korona Kielce ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Marcel Zapytowski Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/zapytm21/

Marcel Zapytowski Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marcel Zapytowski isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marcel Zapytowski Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marcel Zapytowski futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

17 Temmuz 2018 yılında Wisla Plock

2 Ocak 2020 yılında Resovia

25 Ocak 2021 yılında Korona Kielce

Marcel Zapytowski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marcel Zapytowski şuan Korona Kielce takımında oynamakta ve 73 numaralı formayı giymektedir.

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