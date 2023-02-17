Marcel Ziegl kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcel Ziegl Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marcel Ziegl adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marcel Ziegl Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marcel Ziegl 20 Aralık 1992 tarihinde Seewalchen şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marcel Ziegl Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GOODWIN SPORTMANAGEMENT yapmaktadır. Marcel Ziegl, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SV Ried futbol takımında oynamaktadır. SV Ried takımına 1 Ocak 2009 tarihinde katılmıştır. Marcel Ziegl'nin SV Ried ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Marcel Ziegl Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marcel Ziegl isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marcel Ziegl Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marcel Ziegl futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında OÖ U15

1 Temmuz 2007 yılında AKA SV Ried U17

1 Temmuz 2008 yılında AKA OÖ West U19

1 Ocak 2009 yılında SV Ried

Marcel Ziegl Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marcel Ziegl şuan SV Ried takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Marcel Ziegl Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

SK Kammer ab November 1998, SV Ried

Avusturya U21 takımında 4 numaralı formasıyla 12 Ekim 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

Avusturya U20 takımında 13 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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