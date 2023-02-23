Marcel Ziemann kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcel Ziemann Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Marcel Ziemann kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Marcel Ziemann ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Marcel Ziemann kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcel Ziemann Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Marcel Ziemann kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcel Ziemann Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marcel Ziemann adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marcel Ziemann Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marcel Ziemann 1 Eylül 1995 tarihinde Iserlohn şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Polonya,Almanya uyrukludur.Gerçek adı da Marcel Ziemann şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marcel Ziemann Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GSN yapmaktadır. Marcel Ziemann, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Zaglebie Sosnowiec futbol takımında oynamaktadır. Zaglebie Sosnowiec takımına 20 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Marcel Ziemann'nin Zaglebie Sosnowiec ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Marcel Ziemann Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marcel Ziemann isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Marcel Ziemann Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marcel Ziemann futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Brandenburg. SC

1 Temmuz 2015 yılında Goslarer SC

16 Temmuz 2016 yılında Stomil

1 Temmuz 2018 yılında Kulüpsüz

14 Şubat 2019 yılında AE Sparti

9 Temmuz 2019 yılında Chrobry Glogow

1 Temmuz 2022 yılında Arka Gdynia

20 Ocak 2023 yılında Z. Sosnowiec

Marcel Ziemann kimdir

Marcel Ziemann Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marcel Ziemann şuan Zaglebie Sosnowiec takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Eintracht Dortmund, Lichterfelder FC, Berliner SC, Tennis Borussia Berlin (-2014)

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Marcel Ziemann nereli

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