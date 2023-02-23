Marcel Zylla kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcel Zylla Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Marcel Zylla kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Marcel Zylla ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Marcel Zylla kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcel Zylla Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Marcel Zylla kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcel Zylla Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marcel Zylla adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marcel Zylla Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marcel Zylla 14 Ocak 2000 tarihinde München şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Polonya,Almanya uyrukludur.Gerçek adı da Marcel Noah Zylla şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marcel Zylla Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Marcel Zylla, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Slask Wroclaw futbol takımında oynamaktadır. Slask Wroclaw takımına 8 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Marcel Zylla'nin Slask Wroclaw ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Marcel Zylla Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marcel Zylla isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Marcel Zylla Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marcel Zylla futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında FC Bayern U17

1 Temmuz 2017 yılında FC Bayern U19

1 Temmuz 2019 yılında FC Bayern II

8 Eylül 2020 yılında Slask Wroclaw

Marcel Zylla kimdir

Marcel Zylla Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marcel Zylla şuan Slask Wroclaw takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

TSV Ludwigsfeld (-2010), FC Bayern München (2010-2019)

Marcel Zylla Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Polonya U20 takımında 10 numaralı formasıyla 15 Kasım 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 2 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Marcel Zylla nereli

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