Marcelinho kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcelinho Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marcelinho adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marcelinho Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marcelinho 20 Temmuz 1998 tarihinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Marcelo Rodrigues Souza şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marcelinho Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Vergette Sports yapmaktadır. Marcelinho, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Vila Nova Futebol Clube (GO) futbol takımında oynamaktadır. Vila Nova Futebol Clube (GO) takımına 2 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Marcelinho'nin Vila Nova Futebol Clube (GO) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Marcelinho Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Marcelinho isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marcelinho Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marcelinho futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

21 Ocak 2022 yılında Brasil-RS

22 Ağu 2022 yılında Confiança-SE

28 Ekim 2022 yılında Kulüpsüz

2 Ocak 2023 yılında Vila Nova FC

Marcelinho Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marcelinho şuan Vila Nova Futebol Clube (GO) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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