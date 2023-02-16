Marcelinho kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcelinho Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Marcelinho kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Marcelinho ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Marcelinho kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcelinho Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marcelinho adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marcelinho Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marcelinho 23 Mayıs 1994 tarihinde São Paulo şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Marcelo Henrique França de Siqueira şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marcelinho Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BSB Sports Agency yapmaktadır. Marcelinho, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Campinense Clube (PB) futbol takımında oynamaktadır. Campinense Clube (PB) takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Marcelinho'nin Campinense Clube (PB) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Marcelinhoboyu ve yaşı kaç

Marcelinho Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marcelinho isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Marcelinho Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marcelinho futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Portuguesa B

1 Ocak 2014 yılında Portuguesa

15 Eylül 2015 yılında Figueirense FC

31 Aralık 2015 yılında Portuguesa

14 Ocak 2016 yılında CRB

7 Mart 2016 yılında Guarani

6 Mayıs 2016 yılında Kulüpsüz

12 Aralık 2017 yılında Nacional (SP)

1 Temmuz 2018 yılında Birkirkara FC

1 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz

14 Kasım 2019 yılında CA Juventus

9 Ekim 2020 yılında Globo FC

11 Şubat 2021 yılında Aimoré-RS

4 Haziran 2021 yılında Boa Esporte

18 Ekim 2021 yılında Kulüpsüz

21 Ocak 2022 yılında Democrata-MG

14 Nisan 2022 yılında Internacional

1 Ekim 2022 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2023 yılında Campinense-PB

Marcelinho kimdir

Marcelinho Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marcelinho şuan Campinense Clube (PB) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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Marcelinho nereli

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