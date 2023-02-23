Marcelino Carreazo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcelino Carreazo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marcelino Carreazo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marcelino Carreazo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marcelino Carreazo 17 Aralık 1999 tarihinde El Carmen de Bolívar şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Kolombiya,Venezuela uyrukludur.Gerçek adı da Marcelino Jr Carreazo Betin şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marcelino Carreazo Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Agencia de Futbol Venezuela yapmaktadır. Marcelino Carreazo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CSKA-Sofia futbol takımında oynamaktadır. CSKA-Sofia takımına 5 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Marcelino Carreazo'nin CSKA-Sofia ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Marcelino Carreazo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marcelino Carreazo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 850 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 850 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marcelino Carreazo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marcelino Carreazo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Onca Caldas U20

1 Temmuz 2018 yılında Once Caldas

5 Eylül 2022 yılında CSKA-Sofia

Marcelino Carreazo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marcelino Carreazo şuan CSKA-Sofia takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

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