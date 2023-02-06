Marcelino Moreno kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcelino Moreno Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marcelino Moreno adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marcelino Moreno Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marcelino Moreno 25 Haziran 1995 tarihinde San Martín şehrinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Damián Marcelino Moreno şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marcelino Moreno Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Marcelino Moreno, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Coritiba Foot Ball Club futbol takımında oynamaktadır. Coritiba Foot Ball Club takımına 10 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Marcelino Moreno'nin Coritiba Foot Ball Club ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Marcelino Moreno Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/marcelinomoreno2018/

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Marcelino Moreno Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Marcelino Moreno isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 5.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 8.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Marcelino Moreno Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marcelino Moreno futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Lanús

22 Eylül 2020 yılında Atlanta

10 Ocak 2023 yılında Coritiba FC

31 Aralık 2023 yılında Atlanta

Marcelino Moreno Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marcelino Moreno şuan Coritiba Foot Ball Club takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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