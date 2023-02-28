Marcelino Namandu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcelino Namandu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marcelino Namandu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marcelino Namandu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marcelino Namandu 28 Temmuz 1999 tarihinde Caacupé şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Paraguay uyrukludur.Gerçek adı da Marcelino Nicolás Ñamandú Ojeda şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marcelino Namandu Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Stellar yapmaktadır. Marcelino Namandu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Tacuary Football Club futbol takımında oynamaktadır. Tacuary Football Club takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Marcelino Namandu'nin Tacuary Football Club ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Marcelino Namandu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marcelino Namandu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marcelino Namandu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marcelino Namandu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Club Cerro U19

1 Temmuz 2020 yılında Club Cerro U23

10 Ocak 2022 yılında Maldonado

20 Temmuz 2022 yılında Club Cerro U23

21 Temmuz 2022 yılında Gen. Caballero

31 Aralık 2022 yılında Club Cerro U23

1 Ocak 2023 yılında Tacuary FBC

Marcelino Namandu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marcelino Namandu şuan Tacuary Football Club takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

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