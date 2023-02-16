Marcelino Nunez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcelino Nunez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marcelino Nunez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marcelino Nunez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marcelino Nunez 1 Mart 2000 tarihinde Independencia şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Şili uyrukludur.Gerçek adı da Marcelino Ignacio Núñez Espinoza şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marcelino Nunez Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fernando Felicevich yapmaktadır. Marcelino Nunez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Norwich City futbol takımında oynamaktadır. Norwich City takımına 2 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Marcelino Nunez'nin Norwich City ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Marcelino Nunez Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/marcelino_nunez26/

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Marcelino Nunez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marcelino Nunez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 6.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 6.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Marcelino Nunez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marcelino Nunez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında U. Católica

2 Ağu 2022 yılında Norwich

Marcelino Nunez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marcelino Nunez şuan Norwich City takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

Marcelino Nunez Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Şili takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 1 gol atmıştır.

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