Marcelino Preka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcelino Preka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marcelino Preka adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marcelino Preka Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marcelino Preka 2 Ağustos 2003 tarihinde Shkodër şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marcelino Preka Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Soccer11 yapmaktadır. Marcelino Preka, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Partizani futbol takımında oynamaktadır. FK Partizani takımına 31 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Marcelino Preka'nin FK Partizani ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Marcelino Preka Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marcelino Preka isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marcelino Preka Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marcelino Preka futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

21 Eylül 2018 yılında KF Shkodra

1 Ağustos 2020 yılında FK Bylis

31 Ağustos 2022 yılında FK Partizani

Marcelino Preka Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marcelino Preka şuan FK Partizani takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Marcelino Preka Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Arnavutluk U19 takımında 4 numaralı formasıyla 13 Ağustos 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Arnavutluk U17 takımında 4 numaralı formasıyla 23 Ekim 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

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