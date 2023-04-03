Marcell Berki kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcell Berki Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marcell Berki adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marcell Berki Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marcell Berki 14 Haziran 2004 tarihinde Székesfehérvár şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.Gerçek adı da Berki Marcell Tibor şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marcell Berki Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini EM Sports Consulting yapmaktadır. Marcell Berki, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Liefering futbol takımında oynamaktadır. FC Liefering takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Marcell Berki'nin FC Liefering ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Marcell Berki Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marcell Berki isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marcell Berki Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marcell Berki futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2018 yılında AKA Salzb. U15

1 Temmuz 2019 yılında AKA Salzb. U16

1 Temmuz 2020 yılında AKA Salzb. U18

1 Temmuz 2022 yılında FC Liefering

Marcell Berki Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marcell Berki şuan FC Liefering takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Marcell Berki Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Macaristan U19 takımında 13 numaralı formasıyla 21 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 2 gol atmıştır.

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