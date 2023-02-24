Marcell Farkas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcell Farkas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marcell Farkas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marcell Farkas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marcell Farkas 1 Şubat 2001 tarihinde Miskolc şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marcell Farkas Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Marcell Farkas, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Szentlőrinc SE futbol takımında oynamaktadır. Szentlőrinc SE takımına 26 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Marcell Farkas'nin Szentlőrinc SE ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Marcell Farkas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marcell Farkas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marcell Farkas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marcell Farkas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Diósgyőr U17

1 Ocak 2018 yılında Diósgyőr U19

1 Temmuz 2018 yılında Diósgyőr II

1 Temmuz 2019 yılında Diósgyőr

26 Temmuz 2021 yılında Szentlőrinc SE

Marcell Farkas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marcell Farkas şuan Szentlőrinc SE takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

Marcell Farkas Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Macaristan U19 takımında 15 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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