Marcell Hornyak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcell Hornyak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marcell Hornyak adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marcell Hornyak Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marcell Hornyak 7 Aralık 1993 tarihinde Nyíregyháza şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marcell Hornyak Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BePro Career Agency yapmaktadır. Marcell Hornyak, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Aqvital FC Csákvár futbol takımında oynamaktadır. Aqvital FC Csákvár takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Marcell Hornyak'nin Aqvital FC Csákvár ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Marcell Hornyak Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marcell Hornyak isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marcell Hornyak Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marcell Hornyak futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Diósgyőr U19

1 Temmuz 2011 yılında Diósgyőr II

1 Ağustos 2012 yılında Kazincbarcika

30 Haziran 2013 yılında Diósgyőr II

1 Ağustos 2014 yılında Rakamaz

26 Ocak 2016 yılında Tokaj

1 Ağustos 2016 yılında Nyirbátor

3 Şubat 2018 yılında Nyíregyháza

1 Temmuz 2021 yılında Diósgyőr

1 Temmuz 2022 yılında Csákvár

30 Haziran 2023 yılında Diósgyőr

Marcell Hornyak Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marcell Hornyak şuan Aqvital FC Csákvár takımında oynamakta ve 48 numaralı formayı giymektedir.

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