Marcell Huszar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcell Huszar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marcell Huszar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Marcell Huszar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Marcell Huszar 7 Mayıs 2005 tarihinde Győr şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.Gerçek adı da Huszár Marcell Béla şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Marcell Huszar Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışman 18 yaşından küçük oyuncularda tanınmakta yapmaktadır. Marcell Huszar, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
ETO FC Győr futbol takımında oynamaktadır. ETO FC Győr takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Marcell Huszar'nin ETO FC Győr ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Marcell Huszar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Marcell Huszar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2021 yılında Győr U17
1 Ocak 2022 yılında Győr U19
1 Temmuz 2022 yılında ETO FC Győr II
1 Ocak 2023 yılında ETO FC Győr
Marcell Huszar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Marcell Huszar şuan ETO FC Győr takımında oynamakta ve 40 numaralı formayı giymektedir.
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