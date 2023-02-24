Marcell Huszar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcell Huszar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Marcell Huszar kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Marcell Huszar ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.